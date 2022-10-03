У Тернопільській області на 1020 грн оштрафували секретаря сільради, який у соцмережах оприлюднив закриту інформацію про мобілізацію.

Про це йдеться у постанові Зборівського райсуду, повідомляють Тернопільські події.

6 вересня 2022 року, під час виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи на посаді секретаря Озернянської сільської ради, знаючи вимоги законодавства у сфері обігу службової інформації, будучи ознайомленим із «Переліком відомостей, що становлять службову інформацію в Озернянській сільській раді її виконавчих органах» затвердженого розпорядженням сільського голови від 28.12.2021 №152-од, з власної необережності розмістив на офіційному сайті Озернянської сільської ради проекти рішень виконкому Озернянської сільської ради № 92 від 18.07.2022 «Про внесення змін до програми фінансової підтримки окремої роти військової частини на 2022 рік та затвердження її в новій редакції», №64 від 23.06.2022 «Про затвердження Програми фінансової підтримки окремої роти військової частини НОМЕР_1 на 2022 рік», №1858 від 26.02.2022 «Про затвердження Програми сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022-2024 роки»(далі – Програми), в порушення вимог п.8,9,43 Інструкції під час підписання Програм не надав гриф обмеження доступу «Для службового користування» вказаним матеріальним носіям інформації, у зв`язку з чим із службовою інформацією мобілізаційного характеру у сфері оборони викладеної у вказаному документі ознайомились сторонні особи, які не мають доступу до відомостей оборонного характеру, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Чоловік провину визнав та розкаявся. Суд оштрафував його на 1020 грн.