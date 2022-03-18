У Тернопільську область привезли перший такий вантаж 15 березня. Тоді першим похвалився таким подарунком керівник Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. Пише Терен.

Наразі оснащення вже випробували, але не вмикали, бо тримають його як резерв. Розгорнути станції, за потреби, можна за 5 хвилин.

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Не дай Боже, вимкнеться мобільний зв’язок чи зникнуть інші можливості комунікації, у нас є час – до 5-ти хвилин на розгортання цих станцій, – каже Володимир Труш. – Тому їх отримали, по-перше, військові, по-друге, представники Національної поліції, по-третє, рятувальники. Звісно ж, між ними, а також працівниками військової адміністрації має бути постійна комунікація. Адже область не можна залишати без управління.

Очільник висловив вдячність особисто Ілону Маску, адже після випробування комплексів на Тернопіллі пересвідчилися у якості інтернету. Він – фактично ідеальний.

Сам модуль відкривається протягом 5-ти хвилин і ми вже маємо інтернет, – розповідає пан Труш. – Причому «роздавати» його можна у різній кількості. Від 50 до 80 абонентів можуть відразу отримати Wi-Fi. Звісно ж, це є дуже хороший подарунок для України.

Очільник припустив, що у мирний час ми змогли б отримати такі вигоди дуже і дуже нескоро. Років не менш як 10 довелося б чекати у черзі. Тож присутність станцій компанії SpaceX у часі війни – надзвичайна подія для нас, особливо у ситуації, коли НАТО не хоче закривати наше небо від літаків і ракет. Адже без зв’язку ми тепер точно ніколи не залишимося. Невдовзі, за словами Володимира Труша, на Тернопіллі очікують уже другу партію StarLink.