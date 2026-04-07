Пішов на риболовлю і не повернувся: у Бережанській громаді знайшли тіло чоловіка

Інцидент стався у селі Надрічне Бережанської громади.
Як повідомили у поліції Тернопільської області, 6 квітня близько обіду до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що знайшла мертвим свого швагра.
З’ясувалося, що чоловік, 1962 року народження, напередодні вирушив на риболовлю, але додому так і не повернувся.
Оскільки він проживав сам, його зникнення помітили лише наступного дня. Родичка почала пошуки та виявила тіло у ставку в селі Урмань.
Під час огляду експерти не виявили ознак насильницької смерті.
Попередньо правоохоронці вважають, що йдеться про утоплення, однак остаточну причину встановлять після проведення судово-медичної експертизи.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок».
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
