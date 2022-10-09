47-річний банкір родом із Тернопільської області (село Доброводи, Збаразький район), повідомляє видання 20 хвилин.

Випускник юридичного факультету Чернівецького національного університету. Однокурсником Андрія Пишного був Арсеній Яценюк, із яким згодом вони стали соратниками у юридичній та політичній діяльності.

Після закінчення навчання у 1996 році Пишний залишився викладати у своєму виші на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права. Також займався юриспруденцією у компанії «Юрек-Аудит», співзасновниками якої були Арсеній Яценюк та Андрій Іванчук.

У 2005 році Андрій Пишний здобув ще одну вищу освіту – закінчив Українську академію банківської справи НБУ.

Має ступінь кандидата юридичних наук. Його дисертація була за темою: «Правовий статус державних банків України».

Що сказав та пообіцяв Пишний

Андрій Пишний звернувся до Ради під час засідання. Він зазначив, що підтримує введені на час війни обмеження, а також назвав адекватною облікову ставку в 25%. Пишний підкреслив, що не буде прогнозувати курс долара, але заявив, що він відповідає поточним економічним реаліям. За його думкою, коливання на ринку викликані психологічними елементами.

Водночас Пишний заявив, що готовий надалі працювати з МВФ для покриття дефіциту бюджету, на яке потрібно понад 30 млрд доларів. Він пообіцяв розібратися з продажем облігацій НБУ.

— Я вдячний Президенту України та Верховній Раді за виявлену довіру і можливість очолити потужну державну інституцію і професійну команду. Викликів, які стоять перед нашою державою, її економікою, перед фінансовим та банківським секторами – сьогодні безпрецедентно багато. Але вже вісім місяців банківська система України, як і вся країна, не просто протистоїть повномасштабній військовій агресії. Вона працює. Безперебійно та безперервно. Вважаю, за необхідне віддати належне цим зусиллям та надалі працювати над збереженням та покращенням її роботи. Як в умовах війни, так, переконаний, в умовах миру. Як на міжнародному рівні, так і на національному. На посаді Голови Національного банку України моїм безумовним пріоритетом буде забезпечення інституційно сильного та незалежного регулятора. Адже він має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності», – прокоментував своє призначення новообраний Голова Національного банку Андрій Пишний.

Кар’єра у банківській сфері

З Ощадбанком пов’язаний тривалий період професійної діяльності Андрія Пишного.

Після переїзду до столиці 2000 року він очолив юридичне відділення цієї фінустанови, а за рік став директором департаменту правового забезпечення банку.

2003 року отримав призначення на посаду першого заступника голови правління. Деякий час виконував обов’язки керівника Ощадбанку.

За чотирирічний період роботи у банку підготував стратегію його розвитку, яка передбачала залучення до Наглядової ради незалежних директорів. Однак через зміну влади в країні реалізувати реформу тоді не вдалося.

У 2007 році Андрій Пишний перейшов до Укрексімбанку. Протягом 3-х місяців обіймав посаду першого заступника голови правління.

Після перерви, пов’язаної з політичною діяльністю, у 2014 році Пишний знову повернувся до Ощадбанку. Пропрацював на посаді голови правління фінустанови понад 6 років.

За цей час йому вдалося провести модернізацію банку та вивести його на лідируючі позиції серед українських банківських установ. Було модернізовано відділення, впроваджено електронний банкінг Ощад24/7, активізувалася робота щодо повернення проблемних кредитів.

Під керівництвом Пишного Ощадбанк ініціював позов проти російського «Сбербанку» для захисту своєї торгової марки. Міжнародний комерційний суд ухвалив рішення на користь Ощадбанку.

У 2020 році Андрій Пишний не став брати участь у конкурсі на посаду нового голови банку. За результатами відбору керівником Ощадбанку було призначено Сергія Наумова. А у травні 2022 року Наумов запросив Пишного на посаду свого радника.

Кар’єра в політиці та на держслужбі

З 2007 по 2009 рік Андрій Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО.

У 2010 році розпочав роботу в партійному проекті Арсенія Яценюка «Фронт змін».

За підсумками виборів до Верховної ради VII скликання у 2012 році став народним депутатом від партії «Батьківщина». Очолював об’єднання депутатів “група Яценюка” у парламентській фракції «Батьківщини». Був першим заступником голови Комітету з питань регламенту.

У 2013 році після злиття партій «Фронт змін» та «Батьківщина» Пишний став одним із заступників голови «Батьківщини».

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 Андрій Пишний увійшов до міжнародної групи «Єрмака-Макфола» із розробки санкцій щодо росії.