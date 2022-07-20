Повідомлення про пожежу у складському приміщенні на вул. Сахарова у Тернополі надійшло до Служби порятунку «101» 19 липня о 23 год 01 хв . Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС в Тернопільській області.

О 23:07 до місця події прибув перший підрозділ та виявив, що вогнем охоплено 250 м кв приміщення, в якому було обладнання для виготовлення свічок-лампадок, комплектуючі, будівельні матеріали, а також готова продукція. Загальна площа складу 400 м кв..

Існувала реальна загроза швидкого розповсюдження вогню та перекидання його на інші поверхи будівлі.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 23:34 пожежу локалізували, а о 01:02 – повністю ліквідували.

Під час гасіння рятувальники не допустили розповсюдження полум’я на складські приміщення та врятували триповерхову будівлю. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причину виникненння займання та матеріальні збитки встановить слідство.

Фото управління ДСНС в Тернопільській області.