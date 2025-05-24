Унікальний виправдальний вирок зброяра з Тернопільщини

Бути волонтером, майстром з налаштування зброї для Сил оборони України і водночас опинитися на лаві підсудних за кримінальне провадження? Для Святослава Звіра з Тернопільщини це стало реальністю. Як унікальний зброяр здобув виправдальний вирок і чому такі справи досі виникають в Україні?

Від мисливської гвинтівки до волонтерства

Святослав Звір займається зброєю десятки років. Ще багато років тому він узявся модернізувати свою стару мисливську гвинтівку Мосіна. «Це стара російська зброя, знайти для неї деталі, як-от кріплення для прицілу, було важко. Я працював слюсарем і сам собі зробив», – згадує майстер.

Його вміння вправлятися зі стрілецькою зброєю знали мисливці, колеги та сусіди на Тернопільщині. З початком повномасштабного російського вторгнення «сарафанне радіо» зробило пана Святослава відомим серед бійців ССО ЗСУ, КОРДу, СБУ, Нацполіції та сил ППО. Військові зверталися до нього з проханнями встановити оптику, відкалібрувати її, пристріляти зброю чи налаштувати нічні приціли.

«Хтось мене знав, мобілізувався, прийшов до мене, а потім розповів іншим. Спочатку просили просту оптику, потім – нічні приціли. Я стараюся допомагати і вчу хлопців, щоб вони самі розуміли, як це робити», – розповідає волонтер.

Від волонтерства до кримінальної справи

Та волонтерська діяльність пана Святослава стала підставою для кримінального провадження. У березні 2023 року до нього завітали правоохоронці. За даними тернопільського журналіста Сергія Сінкевича, у майстра вилучили 19 одиниць зброї. Цікаво, що частину її одразу забрали самі силовики, адже вона належала їм, а пан Святослав лише допомагав із налаштуванням. Проте це не зупинило правоохоронців: зброяру вручили підозру за статтею 263

Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами), яка передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

Виправдальний вирок і «бойовий імунітет»

На початку квітня 2025 року Тернопільський міськрайонний суд виправдав Святослава Звіра. Суд встановив, що він є провідним фахівцем із налаштування високоточної зброї, працює безоплатно, якісно та в стислі терміни. Його професійна діяльність допомагає багатьом військовим підрозділам, що підтверджується десятками подяк і грамот. Вилучена зброя була привезена для налаштування з метою передачі ЗСУ.

«Суд, дослідивши докази та заслухавши свідків, встановив, що обов’язкові елементи складу злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, у діях Звіра відсутні», – повідомила пресслужба суду.

Ба більше, суд застосував статтю 43-1 КК України (виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни), визнавши, що дії зброяра були спрямовані на оборону країни. Відомий активіст Сергій Стерненко назвав вирок унікальним через застосування «бойового імунітету» – звільнення від кримінальної відповідальності осіб, залучених до захисту України. Він також зазначив, що суд закликав нагородити пана Святослава орденом «За заслуги».

Суспільно корисна діяльність

Адвокат Святослава Звіра Василь Притула розповів УНІАН, що захист будувався на доведенні суспільної корисності дій зброяра. «Ми не заперечували, що він зберігає зброю чи налагоджує її. Питання було в тому, для кого і навіщо він це робить. Жоден доказ не вказував, що він допомагав криміналітету», – пояснив адвокат.

До справи долучилися свідчення військовослужбовців, інструкторів і фахівців, які підтвердили професійність пана Святослава. Адвокат наголосив, що держава закликала громадян допомагати ЗСУ, але іноді «забуває» про це, караючи волонтерів через формальне застосування закону.

Системна проблема

Виправдальні вироки за статтею 263 КК України – рідкість. За словами адвоката, такі справи часто з’являються через «показникову систему» в правоохоронних органах, коли потрібні статистичні дані за певними статтями.

В Українській асоціації власників зброї (УАВЗ) наголошують, що стаття 263 КК України базується на підзаконних актах, адже в Україні досі немає закону про обіг зброї. Це ускладнює визначення законності чи незаконності дій із зброєю. УАВЗ закликає декриміналізувати цю статтю, замінивши тюремні строки штрафами, особливо в умовах війни.

У березні 2024 року депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №11073, який пропонує виключити статті 263 і 263-1 з КК України, натомість запровадивши адміністративну відповідальність – штрафи від 850 до 34 000 грн. Проте документ досі на розгляді в комітетах.

Апеляція та майбутнє

На момент публікації стало відомо, що 23 травня 2025 року Тернопільський апеляційний суд розглядатиме апеляцію на виправдальний вирок. Справа Святослава Звіра ще не завершена, але його історія вже стала прикладом того, як волонтерська допомога ЗСУ може призводити до кримінального переслідування.

Експерти наголошують: без змін у законодавстві такі випадки повторюватимуться. Волонтери, які відгукнулися на заклик держави допомагати армії, мають бути захищені від необґрунтованих звинувачень.