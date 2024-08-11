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Унікальну збірку давніх листівок та світлин про Тернопіль анонсували дослідники Файного міста

11.08.2024

Руслан Іннак

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Культура, Суспільство, Теми, Головне в номер

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Дослідники давнього Тернополя Віктор Кияшко та Тарас Циклиняк завершують роботу над черговим виданням про наш рідний та давній Тернопіль! «Поздоровленє з Тернополя. Збірка давніх листівок і світлин», – так називатиметься їх видання.

– Саме так кирилицею підписували на зламі 19 та 20 ст. тернопільські вітання на листівках. Книга є копією-каталогом моєї «паперової» збірки, яку я по частинках у усього світу збираю вже понад 8 років. Вона налічує понад 900 видів Тернополя, більшість з яких не збереглося до наших часів. На щастя, завдяки зібраним листівкам і світлинам, маємо змогу бачити, яким був Тернопіль колись, – розповів Віктор Кияшко.

Параметри книги:

– Розмір: 205х290 (альбомна)

– Кількість сторінок: 900+

– Тверда палітурка, крейдяний папір, вся кольорова

– Вартість: орієнтовно 3000 грн.

Моє вступне слово, каталог “одна сторінка – одна листівка”, в кінці книги посторінковий опис світлин. Поки друкуємо мало лиш для себе і ще декілька на передзамовлення. Ціна кусається, але воно справді буде крутезне, як за наповненням, так і візуально. Усі зароблені кошти з продажу підуть на підтримку нашого війська. Підготовку до друку буде завершено ближчим часом. Більше деталей згодом. Усе буде Тернопіль!, – підсумовує один з авторів видання.

Джерело: Перший онлайн

Теги: книга про тернопіль

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