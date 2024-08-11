Унікальну збірку давніх листівок та світлин про Тернопіль анонсували дослідники Файного міста

Дослідники давнього Тернополя Віктор Кияшко та Тарас Циклиняк завершують роботу над черговим виданням про наш рідний та давній Тернопіль! «Поздоровленє з Тернополя. Збірка давніх листівок і світлин», – так називатиметься їх видання.
– Саме так кирилицею підписували на зламі 19 та 20 ст. тернопільські вітання на листівках. Книга є копією-каталогом моєї «паперової» збірки, яку я по частинках у усього світу збираю вже понад 8 років. Вона налічує понад 900 видів Тернополя, більшість з яких не збереглося до наших часів. На щастя, завдяки зібраним листівкам і світлинам, маємо змогу бачити, яким був Тернопіль колись, – розповів Віктор Кияшко.
Параметри книги:
– Розмір: 205х290 (альбомна)
– Кількість сторінок: 900+
– Тверда палітурка, крейдяний папір, вся кольорова
– Вартість: орієнтовно 3000 грн.
Моє вступне слово, каталог “одна сторінка – одна листівка”, в кінці книги посторінковий опис світлин. Поки друкуємо мало лиш для себе і ще декілька на передзамовлення. Ціна кусається, але воно справді буде крутезне, як за наповненням, так і візуально. Усі зароблені кошти з продажу підуть на підтримку нашого війська. Підготовку до друку буде завершено ближчим часом. Більше деталей згодом. Усе буде Тернопіль!, – підсумовує один з авторів видання.