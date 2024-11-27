Уляна Маляр презентувала нову колоритну книгу “Казки баби Федихи”

Новою книгою з такою гарною колоритною назвою тернополян порадувала Уляна Маляр, презентувалвши свою першу книгу, багату на гуцульський колорит.

Її книга розкриває секрети гуцульського побуту й дає змогу поринути в атмосферу справжнього гуцульського села. Ви познайомитесь із колоритним діалектом і дізнаєтесь про звичаї та вірування цього неповторного люду.

Нещодавно, у одній із тернопільських книгарень відбулась презентація першої книги талановитої письменниці.

Народившись у серці Карпат, у селі Буковець, Уляна Маляр змалку черпала натхнення для своєї творчості. Сьогодні вона відома як талановита українська журналістка та письменниця. За краєзнавчо-дослідницьку роботу та популяризацію Гуцульщини нагороджена медаллю ім. М. Ломацького, а за художньо-документальний телефільм про Марію Кречунєк — Чукутиху — івано-франківською міською премією ім. І. Франка.

«Цю книгу присвячую своїй бабці Марії, своїй Федисі. Серце та душу усамітнюю в рідних горах. Тілом мотлошуси, йду й приходжу, пишу, бо инакше вже не можу», — саме ці слова читаємо на початку дебютної книги журналістки, письменниці, музикантки, дослідниці Гуцульщини Уляни Маляр.

Її «Баба Федиха», що вийшла друком у 2024 році — це силянка образків — реальних історій про дитинство авторки, які вона дбайливо поєднала з казками. У центрі кожної оповідки — її найрідніша людина, спомини про яку авторці було надважливо зафіксувати.

Особливість розповідей Уляни Маляр у тому, що більшість із них написано гуцульським говором, вони містять чимало зразків календарно-обрядового фольклору; подано цікаву інформацію про ворожіння на Андрія, колядування, традиції на Стрітення, святкування Великодня; ідеться й про весільну обрядовість, передпохоронні звичаєво-обрядові заходи. Є зразки молитов, колискових, дитячих лякалок, коломийок і навіть сороміцьких пісень.

Федиха вірить у Бога, та водночас покладається й на сили природи, з великою шаною й обережністю говорить про різних міфічних істот. У книзі згадано щезника, русалок, водяника-русалію, потерчат, нявок, вовкулак, лісовиків, перелесників тощо.