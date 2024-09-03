Улов на 134 тисяч гривень: на Тернопільщині затримали браконьєрів з сітками

Тернопільським рибоохоронцям спільно з громадськими інспекторами вдалося виявити в акваторії річки Серет браконьєрів, які з човна чотирма сітями «нагребли» лящів, судаків, карасів сріблястих, пліток, сомів та окунів. Сума збитків, нарахована за шкоду рибному господарству, склала 134 тис. грн.

28 серпня 2024 року близько 07 год. головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з громадськими інспекторами рибоохорони під час проведення рибоохоронного рейду по водних об’єктах Тернопільської області на річці загальнодержавного значення Серет біля с. Лисичники Заліщицької ОТГ Чортківського району виявлено мешканців села Лисичники, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову сіткою ставною в кількості 4 од.

Порушникам вдалось виловити риби, а саме: лящ – 4 екз., судак – 6 екз., карась сріблястий – 48 екз., плітка – 2екз.; сом – 4 екз., та окунь – 2екз. Всього – 68 екз. водних біоресурсів. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 133 926 грн.

На винних осіб головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 85 КУпАП. У порушників вилучено заборонені знаряддя лову, човен металевий з веслами. На місце вчинення правопорушення викликалась СОГ відділення поліції №4(м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58