25-річний футболіст збірної України Олександр Зінченко перейшов із “Манчестер Сіті” до лондонського “Арсеналу”. Угода розрахована до літа 2026 року. За неофіційною інформацією авторитетного порталу Transfermarkt, клуб з Манчестера виручив із продажу Зінченка 35 мільйонів євро. Частину цієї суми має отримати донецький “Шахтар” в рамках так званого платежу солідарності. Зінченко виступав за “Манчестер Сіті” з 2016 року. За першу команду клубу він провів 127 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м’ячі та зробив 12 асистів. З “Сіті” Зінченко чптири рази вигравав АПЛ, один раз тріумфував у Кубку Англії, а також виграв чотири Кубки англійської ліги та 1 Суперкубок Англії. Крім того, Олександр дійшов із “Манчестер Сіті” до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

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Українці, які виступають в клубах за кордоном, не зайняті нині виключно футбольними справами. Зокрема, захисник “Евертона” Віталій Миколенко не лише був одним із найкращих у своїй команді в недавньому спарингу проти “Динамо” (3:0 на користь англійського клубу), а й купив сім пікапів для української армії. Віталій повністю сплатив вартість авто, а благодійний фонд “Леви на джипі” організував логістику та підготовку позашляховиків на СТО. Повідомляється, що вони вже відправлені українським військовим.

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Легенда українського футболу Андрій Шевченко у майбутньому не проти того, щоб стати президентом УАФ. Це відкриває можливість обіймати певні посади в УЄФА, що також цікавить Шевченка, який широко відомий у Європі після вдалої кар’єри гравця. Щоправда, якщо екс-тренер збірної України і буде претендентом на посаду президента УАФ, то це станеться не зараз. Повідомляється, що на найближчому конгресі УАФ єдиним кандидатом буде чинний голова Асоціації Андрій Павелко. Шевченко наразі зайнятий волонтерською діяльністю і вже не раз заявляв, що під час повномасштабної війни не готовий повернутись до роботи тренера.

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Легендарний український воротар Олександр Горяїнов зізнався, що повністю відмовився від спілкування російською мовою. “Немає жодного бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям чи родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну, як Росія. Назавжди. Шкода, що раніше трохи соромився розмовляти українською. Не хотів плутати слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюся – все українською. А російську, сподіваюся, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам у цивілізованому світі”, – сказав Олександр. Варто згадати, що Горяїнов є володарем рекордної “сухої” серії чемпіонатів України – 943 хвилини без пропущеного м’яча (у сезоні-1998/99). У складі “Металіста” він провів 502 матчі. Він також був у заявці збірної України на Євро-2012.