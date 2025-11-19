Український Червоний Хрест на Тернопільщині прозвітував за 5 років роботи

В Тернополі відбулася звітно-виборна конференція Українського Червоного Хреста на Тернопільщині – подія, яка підвела підсумки діяльності організації за останні 5 років та окреслила стратегію розвитку на майбутнє.

За цей період Український Червоний Хрест на Тернопільщині надав населенню області та внутрішньо переміщеним особам близько 600 тисяч послуг, а різних видів гуманітарної допомоги – на загальну суму майже 500 мільйонів гривень.

У 2021 році діяльність організації була спрямована на підтримку людей під час коронавірусу. Лікарням області передавали обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту. Волонтери доставляли продукти, ліки та засоби гігієни людям із груп ризику. А після повномасштабного вторгнення російських військ пріоритетним напрямком роботи стало надання гуманітарної допомоги жителям Тернопільщини та внутрішньо переміщеним людям.

За останніх 5 років обласна організація Українського Червоного Хреста розширила штат із 32 до понад 220 працівників, а також залучила 350 волонтерів. На Тернопільщині реалізуються різнобічні напрямки допомоги – від догляду вдома за самотніми людьми поважного віку, розширення можливостей для працевлаштування – до спеціалізованих мобільних медичних бригад, реабілітаційних команд і загону швидкого реагування в критичних ситуаціях.

Детально про те, скільки всього організації вдалося зробити за ці 5 років, на конференції розповіла голова ТОО ТЧХУ Олександра Бригадир у своєму звіті .

На заході також були присутні Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко, голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода, керівники та представники державних і самоврядних інституцій, з якими співпрацюють червонохрестівці, а також партнерів і донорів.

А з нагоди події тернопільська підприємиця Ірина Шевчук презентувала учасникам торт «Тернопільський», який відтепер буде візитівкою обласного центру.