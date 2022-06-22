Українські розробники створили бот у Telegram, який допоможе знайти паливо на заправках.

Бот Водійський сервіс України (VSU) збирає інформацію і від АЗС, і водіїв. Про це повідомляє AIN.

Користувачу потрібно внести вид пального, а також своє місцезнаходження. Як тільки з’явиться інформація про наявність необхідного пального, бот надішле повідомлення.

Автомобілісти також можуть допомогти, повідомивши про певний вид пального і вказавши локацію заправки. Бот опрацює цю інформацію, і, якщо вона підтвердиться, повідомить про це зацікавлених користувачів.