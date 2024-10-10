Україна втрачає людей. Як подолати демографічні виклики?

До 2050 року в Україні може залишитися лише 25 мільйонів людей. Такий тривожний прогноз нещодавно оприлюднили в Інституті демографії та проблем якості життя НАН України.

Причинами скорочення населення науковці називають низьку народжуваність, передчасну смертність через війну, вимушену еміграцію і внутрішні переміщення населення, незаконне вивезення росіянами українців за кордон та демографічне старіння. Аби мінімізувати наслідки кризи, уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку країни до 2040 року. У чому вона полягає?

Два сценарії розвитку

У документі, оприлюдненому на сайті Кабміну, зазначається, що існують два можливих сценарії розвитку демографічних викликів. Перший — інертний, який передбачає незмінність державної політики у цій галузі. За словами авторів стратегії, цей шлях веде лише до поглиблення демографічної кризи.

Натомість другий сценарій передбачає схвалення цілісної стратегії, розробленої з урахуванням українського та міжнародного досвіду. Він має на меті мінімізувати наслідки збройної агресії та помʼякшити демографічну кризу. Задля цього автори стратегії пропонують комплексно працювати з причинами скорочення населення.

Побороти передчасну смертність

Як зауважують у Центрі громадського моніторингу та контролю, саме передчасну смертність автори стратегії називають вагомим фактором демографічної кризи. Адже очікувана тривалість життя українців ледь не на 10 років менша за відповідний показник у країнах ЄС.

Серед головних чинників надмірної смертності наших співгромадян: поширеність роботи на небезпечних виробництвах, неправильне харчування та шкідливі звички. А ще — нехтування профілактичними оглядами і вакцинацією. Також проблем додають несприятлива екологія і висока кількість аварій на дорогах (лише у минулому році внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 3053, а травмувалося 29502 українців).

Повномасштабне російське вторгнення сильно поглибило проблему: військові та цивільні гинуть під час бойових дій та внаслідок ракетних обстрілів. А обмежений доступ до медичних послуг та повʼязані з війною хронічні стреси провокують виникнення нових та загострення старих захворювань.

Серед запропонованих способів продовження життя українців — популяризація здорового способу життя, підвищення рівня доступності медичної допомоги та її якості, а ще — створення інфраструктури для здорового дозвілля.

Хоча, звісно ж, як зазначають у Стратегії, саме припинення бойових дій на нашій території стане найважливішим чинником зниження рівня смертності українців.

Створити середовище, дружнє до сімей із дітьми

Скорочення народжуваності в Україні триває з 60-х років минулого століття. Втім, і тут проблему поглибило повномасштабне вторгнення. Йдеться, передусім, про відсутність належного лікування на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях, стреси та депресивні настрої, викликані постійним страхом за своє життя та життя дітей.

Аби змінити ситуацію, у Стратегії пропонують комплексну державну підтримку для сімей, а також створення сприятливих умов для поєднання батьківства із навчанням чи роботою. Формування середовища, дружнього до сімей з дітьми та покращення репродуктивного здоровʼя нації.

Повернути своїх

Йдеться у Стратегії демографічного розвитку країни і про ще один важливий наслідок повномасштабного російського вторгнення: вимушену еміграцію. У документі аналізують дані ООН та Держприкордонслужби, згідно з якими за кордоном перебувають близько 5-ти мільйонів наших співвітчизників.

Автори Стратегії пропонують створювати умови для зниження відтоку молоді, поглиблювати співпрацю з українцями за кордоном та залучати іноземних громадян для потреб ринку праці.