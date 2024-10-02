Україна у вогні. Чому ситуація з пожежами погіршується?

Горить по всій країні: у другій половині вересня масштабні пожежі охопили одразу 7 регіонів. Димом накривало навіть столицю. Більше того, цей рік став рекордним за кількістю пожеж в екосистемах: їх уже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чому так масштабно палає, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

18 великих пожеж одночасно

Кількість пожеж в екосистемах України цьогоріч збільшилася удвічі. Фахівці зафіксували понад 46 тисяч займань, в той час, як у 2023 році їхня кількість сягала 20 тисяч. Вогонь уже забрав життя 17 людей, ще 55 отримали ушкодження.

Станом на кінець вересня палають одразу 7 українських регіонів. Горить на Донеччині, Київщині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Вогонь охопив близько 1300 гектарів.

“В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це пожежі в екосистемах — це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, це торфʼяні пожежі, це лісові пожежі, здебільшого, лісова підстилка”, — розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Інші регіони також під загрозою. Як розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, у низці областей зберігає пʼятий, найвищий, рівень пожежної небезпеки.

“В нас тривалий період впливав антициклон, поле високого тиску, він розташовувався на північний схід від території України та забезпечував погоду без опадів, малохмарну. Зараз його центр дещо зміщується у східному напрямку, але, все одно, повністю під його впливом залишається Лівобережжя України”, — зазначила вона.

У безпеці хіба райони Карпат, Прикарпаття та Закарпаття.

Диверсії — одна з причин

Окрім людської недбалості, пожежі в екосистемах спричиняють і дії Росії. Адже для ворога це частина терору України.

“Буквально цими вихідними лісова охорона затримала декілька диверсантів. Особливо це стосується Сумської прикордонної області. У них знайдені сірники, запалюючі суміші, в них знайдені гроші. Ми їх передаємо поліції і далі ведеться робота з ними. Але, крім того, країна-агресор, особливо на прикордонних територіях, скидає запалюючі суміші, які підпалюють ліс. І зараз відбуваються дуже активна робота стосовно гасіння”, — розповіла речниця ДП “Ліси України” Ксенія Григор’єва.

Найближчим часом ситуація з пожежами, ймовірно, не покращиться. Адже з минулого тижня в Україні посилились вітри. А це, своєю чергою, збільшує ризики швидкого поширення вогню.