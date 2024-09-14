Україна повернула з російського полону 103 полонених, з них — 23 “азовців”

14 вересня, в результаті обміну полонених з РФ) з російського полону повернулися 103 військовослужбовці України. Серед них — 69 захисників Маріуполя.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та “Азовсталі”, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських”, — написав президент.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що переважна більшість звільнених утримувалися в полоні з перших днів війни.

“Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, прикордонники, представники спецпідрозділу “Кракен”. Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ”, — написав Лубінець.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Керівниця патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова повідомила, що в результаті обміну 14 вересня після понад двох років полону в Україну повертаються 23 “азовці”.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених:

Всі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

“Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці “Азовсталі” – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС”.

Більшість зі звільнених з полону зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян.