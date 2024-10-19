Україна повернула 95 військових з російського полону у межах обміну з Росією

Україна 18 жовтня провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві повідомили, що “особливість” цього обміну в тому, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані “вироки” та були “засуджені” в РФ.

“28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора”, — йдеться у заяві.

Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Це: нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

У Координаційному штабі повідомили, що чимало звільнених мають серйозні захворювання та наслідки тяжких поранень, а також втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

У рамках обміну до України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці “Азову”.

“Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території “Азовсталі” та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року”, — написав командир “Азову” Денис Прокопенко. “Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами”, — наголосив командир.

Він також подякував президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і “Асоціації родин захисників Азовсталі” за роботу над поверненням полонених азовців додому.

За словами Прокопенка, обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях.

“У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців “Азову”. Наше спільне завдання — повернути кожного”, — додав він.

Також в Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового. Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла українських захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих бійці на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

Також зазначається, що полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом омбудсмена, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Збройних сил України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.