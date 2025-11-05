Україна починає опалювальний сезон: чого очікувати на тлі російських атак?

Цього року опалювальний сезон в Україні стартував пізніше, ніж зазвичай. Якщо раніше причиною затримки була тепла осінь, то тепер — наслідки повномасштабного вторгнення. Останні російські атаки серйозно пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Яким буде цей опалювальний сезон і що прогнозує влада — з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.

Старт сезону

Відповідно до норм, опалювальний сезон розпочинається, якщо протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить +8 °C або нижче. Завершується він навесні, коли протягом трьох діб середньодобова температура перевищує +8 °C.

Прив’язка початку опалювального сезону до погодних умов нераз призводила до того, що тепло в оселі українців подавали із запізненням. Однак цього року причиною пізнішого старту стали російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.

У жовтні Кабінет Міністрів офіційно змістив терміни опалювального сезону: замість 15 жовтня — 15 квітня він цього року триватиме з 1 листопада по 31 березня. Співрозмовники видання “Економічна правда” зазначають , що це повʼязано з дефіцитом газу та необхідністю його економити.

Під атаками

Цієї осені росія збільшила потужність повітряних атак проти нашої держави. І головним обʼєктом ударів стала українська енергетика. Зокрема, під час атаки 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях з ладу вийшло близько 60% видобутку газу країни.

Опалювальний сезон цього року буде одним з найскладніших з початку повномасштабного вторгнення, наголосив мер Києва Віталій Кличко. “Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти. Масовані атаки дронами, ракетами. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру. І в цій аномальній ситуації складно працювати силам ППО. Ми це бачимо й на прикладі інших міст, де склалася вже критична ситуація — Чернігів та область, Славутич, Сумщина, інші міста та селища в різних областях країни”, — заявив він.

На обʼєктах критичної інфраструктури, пошкоджених росією, ведуться відновлювальні роботи. Втім, влада вже зараз прогнозує, що у деяких містах ситуація буде надзвичайно складною. Зокрема, серед таких міст президент Володимир Зеленський назвав Шостку Сумської області, розташовану неподалік кордону з агресорами.

Готовність держави

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що першими традиційно підключають до опалення дитячі садочки, школи та лікарні. “У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму”, — наголосила глава уряду.

Через завдані українському видобутку газу збитки закуповувати за кордоном доведеться ще більше палива. Україна знайде на це гроші, пообіцяв президент України. “Газ — це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю”, — заявив Володимир Зеленський.