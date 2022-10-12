У понеділок та вівторок, 10 та 11 жовтня, російські війська завдали низку ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вони зазнали пошкоджень, через що частина споживачів залишилися без світла.

Про ситуацію з енергопостачанням у регіонах пише OBOZREVATEL.

Київська область

У Києві та Київській області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури з 11 жовтня запровадили графіки погодинного відключення електроенергії. Жителів регіону попередили, що електропостачання може не бути кілька годин. Відключення у Києві планують у три хвилі, але тільки якщо виникатиме необхідність.

Львів

Частина Львова залишилася без електропостачання через технічні проблеми на одній із підстанцій. Аварійна служба працює над тим, щоб оперативно вирішити цю проблему, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Хмельницький

Через технічні проблеми на одній із підстанцій частина міста залишилася без електропостачання. Аварійні служби працювали над тим, щоб якнайшвидше вирішити проблему.

Голова ОВА Сергій Гамалій повідомляв, що якщо електропостачання у місті відновити не зможуть, то доведеться зупинити і водопостачання.

Вінницька область

На Вінниччині після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі є серйозні руйнування, 242 населених пункти залишилися без світла. Через це в області ввели режим тотальної економії електроенергії.

“Прошу вінничан поставитись із розумінням. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше “Вінницяобленерго” буде вимушене ввести графіки аварійних відключень”, – написав голова ОВА Сергій Борзов.

Він зазначив, що служби активно працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині.

Сумська область

У регіоні близько 60 тисяч абонентів наразі залишаються без подачі електроенергії, найбільше – у Шосткинському районі. Роботи із відновлення електро- та водопостачання, зв’язку тривають на Сумщині другу добу, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

“Про віялові відключення: вони будуть, поки триватиме стабілізація системи. Графік вимкнень зможемо надати з 12 жовтня, це пов’язано з налагоджуванням системи, яка поки працює в аварійному режимі. Вуличне освітлення поки не вмикаємо, до стабілізації ситуації з подачею електроенергії”, – додав він.