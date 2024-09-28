Учитель із Копичинців здобув перемогу в національному конкурсі «Грай за рівність» для вчителів фізкультури

Михайло Забчук, учитель фізичного виховання з ліцею №1 у місті Копичинці, став одним із лауреатів всеукраїнського проєкту «Грай за рівність», який спрямований на забезпечення рівноправних умов у спорті. Попри виклики, такі як складні умови праці та необхідність заохочення дітей до фізичної активності, Забчук вирізнився серед 80 учасників з усієї країни.

У межах проєкту, який організував Klitschko Foundation, вчитель пройшов чотириденний інтенсивний тренінг, що завершився не лише новими знаннями, а й перемогою для його школи – заклад отримає новітнє спортивне обладнання для впровадження шести навчальних модулів Нової української школи.

«Коли я дізнався про конкурс “Грай за рівність”, вирішив спробувати свої сили. Завжди прагнув створити середовище, в якому діти, незалежно від статі, почувалися комфортно та впевнено на уроці фізичної культури. Проєкт дав мені нові знання й інструменти для втілення цієї мети», — ділиться Забчук.

З 29 серпня по 8 вересня 2024 року, в рамках проєкту, вчителі з 24 областей України взяли участь у тренінгах, які мали на меті навчити педагогів створювати рівні умови для учнів різної статі на уроках фізичного виховання. Програма також приділяла увагу розвитку вміння мотивувати дітей до занять спортом. Це важливо в умовах, коли сучасні учні часто обирають гаджети замість активного способу життя.

Після проходження навчання всі учасники мають впровадити локальні спортивні ініціативи у своїх школах: організовувати спортивні події, конкурси, змагання та інші заходи, щоб зацікавити школярів фізичною активністю. Найбільш активні отримають від Klitschko Foundation сучасне спортивне спорядження для підтримки своїх заходів.

«Моя відповідальність — не лише забезпечити безпеку учнів на уроці, а й допомогти їм зробити вибір на користь здорового способу життя. Я не прагну, щоб усі стали професійними спортсменами, але якщо хоча б частина дітей обере заняття спортом замість проведення часу з гаджетами, це вже буде успіх», — додає Михайло.

Проєкт «Грай за рівність» функціонує з 2022 року та має на меті сприяти рівноправності в спорті, стираючи гендерні стереотипи. Більше ніж 20 000 дітей з різних куточків України вже стали учасниками спортивних активностей в межах цього проєкту, незважаючи на складні умови, пов’язані з повітряними тривогами та відключенням електроенергії. Проєкт допомагає бачити в учнях особистостей, а не просто представників певної статі, і дає їм рівні можливості для самореалізації.

Директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча зазначає, що головна мета організації — зруйнувати стереотипи у спорті та створити рівні умови для всіх дітей, незалежно від статі. Фонд прагне дати дівчатам і хлопцям однакові шанси на спортивне та особисте зростання, що допоможе їм у майбутньому.

Klitschko Foundation працює на розвиток молоді в Україні вже понад 21 рік, реалізувавши більше ніж 160 проєктів та залучивши понад 2,5 мільйони учасників. Партнером проєкту є німецький фонд DFB-Stiftungen Egidius Braun, що з 2001 року підтримує соціальні й спортивні ініціативи у Німеччині та Східній Європі.