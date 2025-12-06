Учні у Тернополі відпочиватимуть на канікулах довше

Учні у Тернополі восени відпочивали з 27 жовтня по 2 листопада. Коли ж зимові канікули у школах Тернополя? Вони триватимуть з 18 грудня по 11 січня включно. Хоча зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Цьогоріч зимові канікули у школах Тернополя будуть довшими, адже впродовж вересня та жовтня школярі навчаються щосуботи.

Хто визначає дати канікул у школах України?

Цьогоріч школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти. Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.