У ЗУНУ відбулося відкриття мистецької виставки солом’яних картин Петра Левицького «Золоті фантазії»

У Західноукраїнському національному університеті відбулося відкриття мистецької виставки солом’яних картин Петра Левицького «Золоті фантазії».

Петро Левицький – медичний директор КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», майстер народної творчості, перший на Тернопільщині, хто впровадив 3D-методику об’ємної візуалізації солом’яного мистецтва. Його роботи експонуються на всеукраїнських та міжнародних виставках, а сьогодні отримали можливість зазвучати по-новому – у стінах факультету, з яким автора пов’язує багаторічна співпраця.

Подія зібрала студентів, викладачів, партнерів і гостей університету, адже автор виставки — не лише талановитий митець, а й активний стейкхолдер Класичного університету Тернополя, багаторічний партнер факультету та випускник спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент закладів охорони здоров’я».

З вітальними словами виступив декан факультету економіки та управління Андрій Коцур, який вручив авторові подяку ректора університету та наголосив на важливості партнерства й взаємодії університету з фахівцями різних галузей, зокрема з тими, хто поєднує управлінську, медичну та творчу діяльність.

До привітань також долучився і професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ Михайло Шкільняк, який розповів, як зʼявилась ідея цієї виставки та подякував автору за внесок у культурний простір університету.

У своєму виступі Петро Левицький розповів про шлях у мистецтві, символіку солом’яних композицій та особливу техніку роботи з природним матеріалом, який у його руках перетворюється на «Золоті фантазії».

Мистецьку атмосферу заходу доповнила пісенна композиція у виконанні учасниці творчих колективів ЗУНУ Злати Клепач, подарувавши гостям теплий, мелодійний виступ. Ведучим заходу був Дмитро Худик.

Виставка «Золоті фантазії» діятиме в корпусі №3 Західноукраїнського національного університету до кінця грудня. Усі охочі можуть ближче оглянути роботи, поспілкуватися з автором та відкрити для себе красу солом’яного мистецтва.