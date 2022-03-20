Зранку, 18 березня, до працівників муніципальної інспекції Чортківської міської ради надійшло повідомлення про те, що мешканець нашого міста самостійно виготовляє та реалізовує алкогольну продукцію.

Про це повідомили в пресслужбі Чортківської міської ради, пише Терправда

Спільно із працівниками поліції муніципали виїхали за вказаною адресою та вилучили самогонний апарат і 12 літрів самогону. Вилучений самогон поліцейські вилили на землю.

– Вкотре наголошуємо, що на даний момент у Тернопільській області діє заборона на продаж алкогольної продукції (окрім пива та слабоалкогольних напоїв). Якщо вам відома інформація про порушення так званого сухого закону на території Чортківської громади, просимо негайно звертатися за телефоном: 098 125 34 02, 066 023 36 38, – кажуть у міськраді.