У жителя Тернопільщини в сараї знайшли гранату і міни

Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі виявили у сараї та вилучили кілька предметів. На місце знахідки виїжджали вибухотехніки. У ході попереднього огляду вони констатували, що граната та одна з мін загрози не становлять, а от ще одна міна могла в будь-який момент здетонувати. Її фахівці вивезли на полігон та знищили.
На даний час чоловік знаходиться за кордоном, а його родичі кажуть, що він знайшов заборонені предмети у полі під час робіт.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 263 ККУ. Триває слідство.