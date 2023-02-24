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У жителя Тернопільщини в сараї знайшли гранату і міни

24.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Зборівська міська громада

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Інформацію про те, що житель одного із населених пунктів Тернопільщини зберігає у своєму помешкання вибухонебезпечні предмети, на лінію “102” повідомили сусіди. мешканці Зборівщини розповіли, що чоловік вихвалявся перед ними тим, що має міни часів Другої світової війни.

Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі виявили у сараї та вилучили кілька предметів. На місце знахідки виїжджали вибухотехніки. У ході попереднього огляду вони констатували, що граната та одна з мін загрози не становлять, а от ще одна міна могла в будь-який момент здетонувати. Її фахівці вивезли на полігон та знищили.

На даний час чоловік знаходиться за кордоном, а його родичі кажуть, що він знайшов заборонені предмети у полі під час робіт.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 263 ККУ. Триває слідство.

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