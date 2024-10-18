У жителя Тернопільщини поліцейські вилучили пістолет та патрони до нього

Зловмисник вирішив випробувати зброю, стріляючи у повітря. Небайдужі односельці, почувши звуки пострілів, повідомили про це поліцію.

Слідчо-оперативна група відділення поліції №2 міста Зборова виїхала на місце події, повідомляють у поліції області.

Зловмисника застали поблизу водойми, де він вправлявся у стрільбі. При ньому був пістолет заряджений патронами, та гільза. Усі речові докази вилучено. При огляді поліцейські виявили ознаки переробки зброї. Це визначить експертиза.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю. У ході досудового розслідування – за результатами експертизи – 37-річному жителю Озерної може бути інкриміновано незаконну переробку зброї.

До слова, фігурант уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, зокрема, за вчинення майнових злочинів та був раніше судимий.