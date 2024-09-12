У жителя Чорткова вибухову речовину та запали до бойових гранат

За незаконне поводження з вибуховими речовинам та бойовими припасами фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час заходів з припинення незаконного обігу зброї співробітники карного розшуку Чортківського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий за майнові злочини 45-річний житель райцентру зберігає вибухонебезпечні предмети. Інформація підтвердилася. Під час поверхневої перевірки у нього виявили речовину, схожу на вибухівку «пластид» вагою один кілограм та два предмети, зовні схожі на запали до бойових гранат з маркуванням.

Вилучені речові докази направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують проводити роботу, спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим із її застосуванням, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.