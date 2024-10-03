У жовтні прогнозують шість магнітних бур 

Очікуються вони слабкої, середньої та сильної інтенсивності. У цей період існує небезпека для здоров’я метеозалежних людей.

За словами лікарів, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища. У дні магнітних бур метеозалежні, літні та хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання.

Знаючи точні дати магнітних бур можна заздалегідь підготуватися і вберегти свій організм від їх негативного впливу.

За попередніми прогнозами, слід бути особливо уважними у такі дні:

3–7 жовтня – магнітна буря середньої сили. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім її інтенсивність зростатиме і пік її припаде на 7 число. Уникайте фізичних і розумових навантажень. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості та головного болю.

10 – 13 жовтня – магнітна буря сильної інтенсивності, пік якої припаде на 13 число. Магнітне збурення буде потужним, тому погане самопочуття може бути й в абсолютно здорових людей. Слід уникати стресових ситуацій. Можуть загостритися хронічні хвороби. Варто обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

15 жотня – потужна магнітна буря. Тим, хто страждає на хвороби серця, рядять звести до мінімуму фізичну та інтелектуальну працю.

17 жовтня – слабка магнітна буря, яку не усі відчують. Може виникнути апатія.

22–26 жовтня – тривалі незначні магнітні коливання, пік яких припаде на 23 число. Може зіпсуватися настрій.

29 жовтня – слабка сонячна активність, яку відчуватимуть метеозалежні.

Магнітні бурі на кожну людину впливають по-різному. У когось викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось – загострення хронічних хвороб. Щоб зменшити вплив магнітних бур, намагайтеся дотримуватися здорового способу життя: більше гуляйте на свіжому повітрі, не перевантажуйте себе фізичними вправами, уникайте вживання алкоголю та жирної їжі, слідкуйте за дотриманням режиму сну, пийте більше звичайної води.