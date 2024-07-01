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У жахливій ДТП у Тернополі загинула дівчина ще троє потрапили до лікарні

01.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Смертельна ДТП трапилася 30 червня близько 23:20 на вулиці Тролейбусній у Тернополі.

Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний житель обласного центру не впорався з керуванням автомобіля Mercedes-Benz, зніс металеву огорожу та в’їхав у дерево.

У результаті ДТП загинула 16-річна пасажирка. Ще четверо осіб, віком від 16 до 20 років, з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Автомобіль зазнав сильних механічних ушкоджень.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Тернопільській області та Тернопільського районного управління поліції, патрульні.

У водія відібрано кров для проведення експертизи на стан сп’яніння.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Теги: Тернопіль, ДТП, смертельна аварія

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