19 серпня, на свято Преображення Господнього, у Зборові святкували День міста. Зірки тернопільського футболу взяли участь у благодійному матчі з місцевим «Колосом».

Поєдинок, що зібрав доволі чисельну глядацьку аудиторію, не був схожим на усі попередні. До прикладу, зірок з капітанською пов’язкою на футбольне поле вивів Михайло Забитівський – один із кращих гравців в історії зборівського і залозецького футболу. Нині п. Михайло служить у лавах ЗСУ, однак військове керівництво, дізнавшись про благодійний матч у Зборові, відпустило свого підлеглого, знаючи, який великий вклад він зробив у футбол на Тернопільщині.

Перебіг подій у поєдинку розвивався з калейдоскопічною швидкістю. До прикладу, на початку матчу рахунок відкрив керівник Координаційного центру Асоціації футболу Тернопільщини з підтримки ЗСУ, у минулому воротар, а нині – ще й голова Асоціації футболу об’єднаного Тернопільського району Дмитро Андрієшин (0:1). Господарі відповіли голом Арсена Загороднього (1:1). Так з нічийним рахунком 1:1 завершився перший тайм.

На початку другого тайму команди обмінялися голами. Зірковий грузин Немо Шелія вивів гостей уперед (1:2), а буквально за дві хвилини зборівчанин Петро Дмитровський зробив у матчі паритет (2:2).

Варто також зазначити, що в складі «Колоса» на футбольне вийшла… дівчина. 16-річна Катерина Юзва, котра в сезоні-2021/22 захищала кольори тернопільського «Рух-Чемпіон» у першій лізі жіночого чемпіонату України. А цьогоріч вона була навіть на оглядинах у донецькому «Шахтарі». Скориставшись літньою паузою у футбольних змаганнях, Катя, яка народилася у с. Плісняви, набрала групу з 20-ти зборівських дівчаток і прищеплювала їм ази футболу. На останні десять хвилин благодійного поєдинку в складі «Колоса» на поле вийшов 71-річний Василь Медвідь – місцева легенда, котрий у 1970-1980-і рр. не без успіху захищав кольори зборівської команди на обласних і районних змаганнях. На 62 і 64-й хвилинах команди знову обмінялися голами. Вдруге у матчі відзначився Немо Шелія (2:3), на що йому знову відповів Петро Дмитровський (3:3). Здавалося, дружній матч завершиться результативною нічиєю. Але не так сталося. На останній хвилині на полі з’явився… 6-річний юний зборівський футболіст Владислав Іваськів. Юне футбольне дарування обвело ледь не пів зіркової команди і забило переможний для зборівського «Колоса» гол (4:3).

Завдяки благодійним пожертвам, а також аукціону в перерві матчу вдалося загалом зібрати понад 28 тис. гривень. Кошти будуть направлені для придбання амуніції військовослужбовцям Збройних сил України.

«Колос» (Зборів) – зірки тернопільського футболу – 4:3 (1:1).