02.12.2025 14:31

У Збаразькому Дія.Центрі оформили ювілейний, сотий закордонний паспорт

02.12.2025

Галина Кіт

51

Тернопільщина, Новини, Теми, Події

У Збаразькому Дія.Центрі відбулася приємна подія — одному з мешканців Збаразької громади урочисто вручили паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який став сотим, оформленим у місцевому ЦНАПі.

Під час короткої зустрічі працівників Центру привітав  міський голова Збаража Роман Покліровський, підкресливши важливість якісного та доступного надання адміністративних послуг для жителів громади.

У Дія.Центрі надають повний спектр паспортних послуг, зокрема оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Команда ЦНАПу працює над тим, щоб кожен відвідувач отримував необхідні послуги просто, зручно та без зайвих витрат часу.

Усіх охочих запрошують скористатися можливостями Збаразького Центру надання адміністративних послуг — тут обслуговують швидко, якісно та професійно.

Теги: паспорт, Роман Полікровський

