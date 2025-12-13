У Збаразькій громаді відкрили нову добровільну пожежну команду

12 грудня у селі Колодне Тернопільського району відбулося урочисте відкриття нової добровільної пожежної команди. Це вже 54-й осередок місцевої пожежної охорони в Тернопільській області, що свідчить про системну роботу влади з посилення безпеки мешканців регіону.

Про це повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

Новий підрозділ обслуговуватиме населені пункти Збаразької міської громади, забезпечуючи швидке реагування на надзвичайні ситуації.

«Безпека людей — це пріоритет, який не може чекати. У боротьбі з вогнем вирішальними є перші 10–15 хвилин. Коли пожежна команда розташована безпосередньо в селі, час прибуття скорочується до мінімуму. Місцеві вогнеборці часто прибувають першими, розпочинають евакуацію та гасіння ще до приїзду професійних підрозділів ДСНС. Це рятує життя, майно та житло», — наголосив Роман Полікровський.

Міський голова висловив щиру подяку всім, хто долучився до створення команди: аграріям Михайлу Бочарову та його синам Олександру й Юрію — за надане приміщення та організаційну допомогу; старості села Ігорю Горбоносу, який очолив підрозділ; усім добровольцям, що вступили до команди; талановитим співакам, які своїм виступом прикрасили захід; отцю Борису — за молитву та освячення справи.

Окрема подяка — польським партнерам, які подарували пожежний автомобіль для нового осередку.