У Збаражі запалили Вифлеємський вогонь миру на Алеї Героїв

21 грудня на Алеї Героїв у Збаражі відбулася зворушлива акція: пластуни разом із міським головою Романом Полікровським запалили лампадки з Вифлеємським вогнем миру біля кожного імені полеглого захисника.

«Приєднався до збаразьких пластунів, з якими разом запалили лампадки на Алеї Героїв. Цей вогонь засвітився біля кожного імені, біля кожного Героя — як знак нашої пам’яті, вдячності й незгасної надії», — поділився Роман Полікровський.

Вифлеємський вогонь миру, який традиційно передають скаути та пластуни з місця народження Ісуса Христа, символізує світло, що долає темряву, єдність і віру — саме те, що сьогодні так потрібно українцям.

Особливо зворушливим став момент спільної молитви: отець Олексій освятив лампадки Вифлеємським вогнем, благословив пам’ять полеглих захисників та всіх присутніх.

«Зворушливо було бачити, як молодь із повагою і тишею вшановує тих, хто віддав своє життя за Україну. Наші Герої живуть у наших серцях, у нашій пам’яті й у цьому світлі, що горить для них і заради нас», — зазначив міський голова.

Роман Полікровський подякував пластунам за важливу місію передачі Вифлеємського вогню, отцю Олексію — за молитву та всім, хто долучився до вшанування.