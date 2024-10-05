У Збаражі вшанували пам’ять Героя Миколи Мельничука

3 жовтня відкрили пам’ятну дошку в пам’ять про ще одного Героя – випускника Збаразького ліцею Тернопільської обласної ради Миколи Мельничука.

25-річний захисник України загинув у населеному пункті Авдіївка у січні цього року.

Старший солдат 110-ї окремої механізованої бригади із позивним “Сонечко” повернувся до рідного навчального закладу, щоб із портрета на стіні завжди нагадувати про те, як любив своїх друзів, учителів, рідних, усіх земляків, українську землю.

Настільки любив, що у березні 2022 року, не роздумуючи, добровольцем пішов воювати з ненаситним російським агресором.

За мужність і героїзм отримав нагороду “Сталевий Хрест”, почесну відзнаку “За оборону Авдіївки”, відзнаку Президента України “За оборону України”.

Нам залишається тримати у серцях світлі спогади про справжнього патріота, не забувати, заради якої величної мети він жив та загинув. Низько схияємо голови перед його батьками, які виростили мужнього воїна. Вічна слава Герою! – сказав очільник Збаразької громади РОман Полікровський.

Міський голова Роман Полікровський подякував директору Збаразького ліцею ТОР Наталії Саламанюк, отцю Олексію, вчителям та учням закладу за організацію заходу, за спільну молитву і вдячну пам’ять про колишнього учня.

Джерело: Тернопільська обласна рада