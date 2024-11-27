У Збаражі відкрили виставку декоратора, який загинув на фронті

У Збаразькому замку відбулася презентація робіт художника-декоратора Володимира Чорного, відомого під позивним «Кара».

Завдяки дружині митця, Олені Білецькій, його твори стали доступними для відвідувачів. Олена організовує ці виставки, аби пам’ять про її чоловіка Володимира жила вічно.

На жаль, виставка, що відкрили у Збаразькому замку, проходить без автора, бо наш Герой Володимир Чорний трагічно загинув, захищаючи незалежність України.

Володимир Чорний у мирний час працював художником-декоратором у таких фільмах, як «Памфір», «Наші котики», «Брама», а також займався оформленням кліпів відомих українських гуртів, зокрема ТНМК і «Океан Ельзи». З перших днів повномасштабного вторгнення Володимир Чорний добровольцем вступив до лав ЗСУ.

Страшна звістка про загибель Володимира надійшла з фронту 9 травня 2023 року.