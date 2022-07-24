15 липня у виставковій залі Національного заповідника «Замки Тернопілля» відбулося відкриття виставки заслуженого художника України, уродженця Тернопільщини світлої пам’яті Бориса Дроботюка.

Митець народився у 1941 р. в с. Старий Вишнівець, де зустрів свого першого наставника у мистецтві – Олександра Чернецького (1902-1975), забутого і майже незнаного нині художника, що мав за собою незакінчений професійний вишкіл у Краківській академії мистецтв, проте був художником високої малярської культури, тонким обсерватором природи. Згодом мрія стати художником привела Бориса Дроботюка до Вижницького художнього училища, де він навчався на відділі художньої обробки дерева. Закінчив Львівський інститут декоративного та прикладного мистецтва. Проживав у Львові.

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Борис Дроботюк творив в галузі станкової графіки, екслібрису та малярства. Учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Член Національної спілки художників України з 1982 року. Нагороджений медаллю, дипломами вітчизняних і міжнародних виставок. Помер 30 жовтня 2020 р. у Львові від захворювання на COVID-19.

Основні твори художника виконано у техніках кольорової літографії, офорта, мецо-тинто, ліногравюри, ксилографії, сухої голки.

У відкритті виставки взяли участь родичі митця, колеги, поціновувачі мистецтва.