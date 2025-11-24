У заповіднику на Тернопільщині знову виявили браконьєрів

На Тернопільщині на території природно-заповідного фонду викрито незаконний вилов риби.

Про це повідомили у Державній екологічної інспекції області, працівники якої продовжують здійснювати рейдові заходи з метою виявлення та припинення порушень природоохоронного законодавства.

“Під час чергового заходу в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» поблизу сіл Кобзарівка та Глядки інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області виявлено двох порушників:

• один громадянин здійснював вилов риби вудкою в забороненому місці – на зимувальній ямі;

• інший – ловив рибу із застосуванням забороненого знаряддя лову – ставної сітки”, – йдеться у повідомленні.

Екологи зазначають, що такі дії є грубим порушенням правил рибальства та режиму охорони територій природно-заповідного фонду.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області для встановлення осіб правопорушників та оформлення відповідних матеріалів.

Загальна сума завданих збитків становить 40 644 грн.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує: рейдові заходи на територіях природно-заповідного фонду та водоймах області триватимуть і надалі, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Також нагадують, що наразі діє заборона на риболовлю у зимувальних ямах до початку весняно-літнього нерестового періоду. Перелік зимувальних ям доступний за посиланням.

Громадян закликають дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та не залишатися байдужими до збереження водних біоресурсів!