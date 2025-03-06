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У замку представили виставку борщівської вишивки

06.03.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Культура, Новини, Теми

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Міжрегіональний круглий стіл «Нематеріальна культурна спадщина як основний інструмент збереження української ідентичності» відбувся у Збаразькому замку.

Наукові співробітники Тернопільського обласного краєзнавчого музею представили виставку «Колекція борщівської народної вишивки з фондової збірки» — традиційного народного одягу, чоловічі, жіночі та дитячі строї, в яких сорочки мають густий орнамент вишитий чорними нитками та закономірну композицію візерунків, що побутує на території колишнього Борщівського та Заліщицького районів .

Борщівська вишивка — це не просто одяг, це справжній літопис життя, витканий чорними нитками на полотні. Кожен візерунок, кожен стібок має своє значення, свою історію, що передається з покоління в покоління. Борщівська вишивка є свідченням незламності духу та багатовікової історії нашої країни, – йдеться в повідомленні.

До слова, у 2020 році борщівську народну вишивку внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини .

Теги: «Нематеріальна культурна спадщина як основний інструмент збереження української ідентичності»

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