У замку представили виставку борщівської вишивки

Міжрегіональний круглий стіл «Нематеріальна культурна спадщина як основний інструмент збереження української ідентичності» відбувся у Збаразькому замку.

Наукові співробітники Тернопільського обласного краєзнавчого музею представили виставку «Колекція борщівської народної вишивки з фондової збірки» — традиційного народного одягу, чоловічі, жіночі та дитячі строї, в яких сорочки мають густий орнамент вишитий чорними нитками та закономірну композицію візерунків, що побутує на території колишнього Борщівського та Заліщицького районів .

Борщівська вишивка — це не просто одяг, це справжній літопис життя, витканий чорними нитками на полотні. Кожен візерунок, кожен стібок має своє значення, свою історію, що передається з покоління в покоління. Борщівська вишивка є свідченням незламності духу та багатовікової історії нашої країни, – йдеться в повідомленні.

До слова, у 2020 році борщівську народну вишивку внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини .