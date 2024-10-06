У Залізцях відреставрували фігуру святого Роха

Про це розповів історик, краєзнавець, археолог Василь Ільчишин, який раніше очолював Залозецький краєзнавчий музей.

«Історія з реставрацією скульптури святого Роха (1795 р.) у смт Залізці, яка тривала майже три роки майже завершилася. У 2021 році ми домовилися з Інститутом «Полоніки» щодо реставрації кількох скульптур на території Залозецької громади. Але війна внесла свої корективи. І все ж таки процес реставрації запустили у 2023 році. Тоді між Залозецькою територіальною громадою за підтримки голови Андрія Ноги і за посередництва музею та із фондом Інститут «Полоніки» був підписаний договір щодо реставрації скульптури Роха. Того ж року скульптуру було перевезено на реставрацію до Львова. І ось нещодавно її повернули вже у відреставрованому вигляді на її історичне місце, де спеціалісти відремонтували та реставрували високий постамент, а після встановлення самої скульптури законсервовану цілісну композицію обробили спеціальними розчинами які вбережуть її від опадів, солей, та моху. Попереду ще роботи із лікування трьохсотлітніх лип, до яких будуть залученні дендрологи», – відзначив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

Як розповів історик, краєзнавець Віктор Уніят: «Святй Рох – покровитель хворих на чуму і холеру, а також тих, хто страждає від шкірних недуг і захворювань ніг. Він також опікун паломників, подорожуючих, хірургів, а також собак і домашніх тварин. На зображеннях святий Рох, як правило, показує на виразку від чуми на своїй лівій нозі. Також часто святого зображують разом із собакою, яка тримає в роті хліб.

Фіґуру св. Роха було споруджено в містечку Залізцях у 1775 році. За переказами, тоді тут лютувала чума, мешканці звернулися по допомогу до ченців монастиря у Жовкві (нині м. Жовква Львівської області). Монахи порадили поставити в містечку фіґуру на честь Роха, що допоможе позбутися біди. І справді, як тільки постала скульптура, епідемія чуми відступила. З тих пір люди з покоління у покоління йдуть до кам’яного Роха у немочах, і він допомагає. Тоді ж залізчани посадили біля фіґури три липи. Дерева і довколишня територія площею 0,02 га охороняються як ботанічна пам’ятка природи «Липи Святого Роха».

На Тернопільщині це не єдина фігура цього святого, є така ж скульптура у Кобзарівці на Зборівщині, барельєфне зображення у Буданові на Теребовлянщині. У 2019 р. з ініціативи доктора медичних наук, академіка Михайла Андрейчина пам’ятник святому Роху встановили й у Тернополі перед входом у будівлю інфекційного відділення міської комунальної лікарні».