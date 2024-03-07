У загиблого Героя з Тернопільщини Олександра Довбенька народилася донечка

Про те, що у загиблого Героя Олександра Довбенька народилася донечка розповіли на сторінці Білобожницької громади.
Попри все, ми усі щиро підтримуємо пані Олену і бажаємо: хай донечка росте здоровою, щасливою і дарує радість всім близьким! Нехай батько-Герой охороняє її та оберігає від усього злого!
А ми будемо завжди пам’ятати про подвиг Олександра Довбенька, будемо молитися за його душу, а також за те, щоб оченята новонароджених українських дітей вже не бачили війни в рідній країні, а бачили в ній мир, спокій, злагоду та процвітання, – сказав голова громади Віктор Шепета.