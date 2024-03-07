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У загиблого Героя з Тернопільщини Олександра Довбенька народилася донечка

07.03.2024

Зоряна Деркач

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Події, Тернопільщина, Життя, Новини, Війна з рф

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Про те, що у загиблого Героя Олександра Довбенька народилася донечка розповіли на сторінці Білобожницької громади.

6 березня, голова Білобожницької громади Віктор ШЕПЕТА та секретар Білобожницької сільської ради Надія ЗАДОРОЖНА з гостинцями завітали до дружини загиблого Героя із села Білий Потік Олександра ДОВБЕНЬКА з нагоди народження донечки.
4 липня 2023 року Олександр загинув у бою з російськими окупантами на Запоріжжі, залишивши вагітну дружину.
Через те, що російський агресор безжально забрав життя чоловіка, пані Олена вимушена самотужки виховувати новонароджену донечку, яку, на честь батька-Героя, назвали Олександрою.
Попри все, ми усі щиро підтримуємо пані Олену і бажаємо: хай донечка росте здоровою, щасливою і дарує радість всім близьким! Нехай батько-Герой охороняє її та оберігає від усього злого!
А ми будемо завжди пам’ятати про подвиг Олександра Довбенька, будемо молитися за його душу, а також за те, щоб оченята новонароджених українських дітей вже не бачили війни в рідній країні, а бачили в ній мир, спокій, злагоду та процвітання, – сказав голова громади Віктор Шепета.

 

Теги: Білобожницька громада, донечка, загиблий воїн

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