У загиблого Героя з Тернопільщини Олександра Довбенька народилася донечка

А ми будемо завжди пам’ятати про подвиг Олександра Довбенька, будемо молитися за його душу, а також за те, щоб оченята новонароджених українських дітей вже не бачили війни в рідній країні, а бачили в ній мир, спокій, злагоду та процвітання, – сказав голова громади Віктор Шепета.