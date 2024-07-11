У Загайцях оновили фасад школи в рамках грантового конкурсу від «Контінентал»

Завдяки конкурсу малих грантів від «Контінентал Фармерз Груп» сільські громади отримали можливість реалізувати пріоритетні для себе соціальні проєкти. Скористалася нею і Великодедеркальська сільська об’єднана територіальна громада, що в Кременецькому районі на Тернопільщині. У червні ініціативна група мешканців громади подала заявку на оновлення фасаду школи в селі Великі Загайці, а вже на початку липня у форматі корпоративного волонтерства працівники «Контінентал» разом з місцевими втілили проєкт у життя.

На реалізацію ініціативи Компанія виділила 40 тис. грн — це максимальний розмір гранту, передбачений конкурсом. Ще 10,5 тис. грн спрямували зі щорічного соціального бюджету, який Благодійний фонд «Контінентал» нараховує за кожен гектар землі в обробітку. До слова, на території Великодедеркальської громади Компанія обробляє 873 га, з них 202 га — безпосередньо у Великих Загайцях.

Отож загальний кошторис проєкту сягнув 50,5 тис. грн. За цю суму закупили фарбу для фасаду, а також орендували пульверизатори та риштування для висотних робіт. У підсумку лише за один день спільної злагодженої роботи активісти повністю реставрували й декорували фасад школи — тепер вона тішитиме око яскравими барвами та сучасним, охайним виглядом.

Координатор проєкту, начальник відділу корпоративної соціальної відповідальності «Контінентал Фармерз Груп» Андрій Михайлиця розповідає, що протягом поточного року Компанія планує реалізувати загалом 10 подібних ініціатив, відібраних за результатами конкурсу малих грантів.

«Першочергова мета корпоративного волонтерства від ”Контінентал” — впровадження локальних змін та покращення інфраструктури в сільських громадах. Співфінансування проєктів дозволяє масштабувати ефект, а конкурсно-грантова система — зробити процес максимально прозорим і відібрати найкращі заявки», — зазначив Андрій Михайлиця.

Ірина СТАХУРСЬКА