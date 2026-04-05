У Вишнівецькому палаці вручили обласні премії

1 квітня у Вишнівецькому палаці відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів обласної премії в галузі культури за підсумками 2023 та 2024 років. Подія об’єднала митців, науковців, журналістів та діячів культури, які своєю працею розвивають і збагачують духовний простір Тернопільщини. Лауреатів привітав начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Цьогоріч відзначили кращих у різних номінаціях – від літератури й журналістики до музичного, театрального та декоративно-ужиткового мистецтва.

Нагадаємо, що лауреатами за підсумками 2023 р. стали: Василь Ільчишин – за створення та популяризацію виставкового проєкту «Вишивка Залозецького краю»; Володимир Добрянський – за дослідження археологічних пам’яток на території Заліщанщини, Борщівщини, Бучаччини, Чортківщини, Гусятинщини та Теребовлянщини; Богдан Манюк – за драматичну поему «Шоа; Олена Ходюк – за книгу «Казки незламності»; Наталія Черненко – за виконання провідних ролей у виставах Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка; Віталій Бобровський та Володимир Шагай – за авторський проєкт «Українська мистецька пісня – НаСтрої»; Галина Садовська – за публіцистичне двокнижжя «Де твій берег, Україно?»; Оксана Семенина, Любомир Габруський, Алла Омельчук – за серію публікацій про національно-визвольну боротьбу; Ростислав Крамар – за цикл композицій з писанок і дряпанок з використанням трипільських та авторських орнаментів у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики».

Лауреати за підсумками 2024 року: Микола Москалюк та Ольга Повстюк – за наукове видання «Тернопільщина у філателії»; Сергій Музика – за пошук авторських концепцій збереження та поширення пам’яті про М.Бойчука серед молоді та за цикл авторських робіт «Mitos»; Уляна Безпалько – за книгу «Розцвіли черешні в маминім саду…».

Обласна премія в галузі культури є найвищою мистецькою відзнакою краю. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток української культури, а лауреатами за роки існування вже стали десятки видатних особистостей.