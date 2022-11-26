У вихідні Тернопільщину засипатиме снігом

Сильні снігопади передбачають вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, цими днями погоду в області визначатимуть поля підвищеного атмосферного тиску.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у суботу передбачається хмарна погода. Вночі можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман. На дорогах – ожеледиця. Температура впродовж доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

Через туман та ожеледицю синоптики оголосили штормове попередження. Можливі небезпечні ситуації на автошляхах. Відтак водіїв та пішоходів просять бути обережними. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, така погода протримається до кінця листопада.