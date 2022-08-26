Спекотна погода протримається цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів місцями перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.

Погоду на Тернопільщині зумовлює антициклон. Відтак поки що буде сухо і сонячну. Втім, після спекотних днів місцями пройдуть дощі та грози.

“У суботу-неділю в Україні ще побуде спека. Їй тут дуже сподобалося наприкінці літа. 27-го серпня в Україні очікується +28+33 градуси. На більшості території України буде сухо. Можливий сильним південно-східний вітер. Є ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою. 31 серпня-1 вересня відчутно похолоднішає”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями буде можливість насолоджуватися справжньою літньою погодою. А вже незабаром у краї відчутно похолоднішає. Осінь прийде з дощами та зниженням температури повітря.