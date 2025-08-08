У власність природного парку на Тернопільщині повернуть понад 17 гектарів землі

Прокурори Бучацької окружної прокуратури пред’явили до суду позов в інтересах держави в особі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Тернопільської ОВА до Коропецької селищної ради, Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою, яка є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Прокурори встановили порушення, допущені під час набуття права комунальної власності на земельну ділянку площею 17,76 га, повідомляють у відомстві.

З’ясовано, що під час проведення робіт з інвентаризації земель вищевказана земельна ділянка, яка має цінні природні комплекси, знаходиться в межах Національного природного парку «Дністровський каньйон», була незаконно включена в склад земель сільськогосподарського призначення та передана в комунальну власність Коропецькій селищній раді.

Перебування земельної ділянки в комунальній власності становить ризик подальшого її відчуження та використання всупереч цільовому призначенню.

Відтак, окружною прокуратурою до суду подано позов з вимогою визнання недійсним в частині наказу Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність», визнання незаконним та скасування відповідного рішення Коропецької селищної ради», скасування права комунальної власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.