У Вікні на Тернопільщині є бездонні озера, які не замерзнуть узимку

У селі Вікно, що на Гусятинщині, є унікальні карстові озера, які не замерзають навіть за мінус 25 градусів. Також ці озера називають бездонними через складність визначення їхньої глибини.

Одне з озер має назву Безодня, інше – Синє. Ці унікальні карстові озера світова наука називає природним дивом . Озера мають яскраво-блакитний або темно-фіолетовий колір через водорості, а місцеві легенди додають їм містичності.

Чому ці озера місцеві вважають бездонними? Бо фахівці дійсно протягом багатьох років не змогли визначити їх точну глибину, бо це карстові озера. Там вапнякові породи, які з розчиненням формують все нові й нові порожнини, канали та тунелі.

«Акваріум» зі зграйок риб тут можна побачити лише взимку та ранньою весною. Вже у травні на поверхні з’являються грудки дуже негарних коричневих водоростей.

Щодо легенд від місцевих мешканців, що надають озерам особливої містичної аури, то більшість із них про те, що хтось колись падав в озеро, або кидав щось туди, а потім ця людина чи річ опинялися десь у сусідньому селі чи ще далі.

Один з переказів розповідає про чоловіка, який упіймав рибу та почепив на неї дзвіночок, після чого відпустив в озерце. Зловили її в річці в сусідньому селі. І це при тому, що озеро немає витоків.

Інша легенда про те, як злий пан хотів напоїти коней цілющою водою. Однак впав в озеро разом з бричкою. Знайшли його через кілька днів аж у Збручі, що за десятки кілометрів.

Насправді ж озерця, які виникли в результаті дії джерельних вод у вапняку, мають дно, просто його неможливо побачити. Та й доплисти до нього охочих поки не було.

Вікно у першу чергу знане своїми природними пам’ятками. – каже староста села Галина Томчишин,- Зокрема це перлина заповідника «Медобори»гора Гостра, карстові озерця-вікнини, що й дали назву селу, та надзвичайно мальовничі «Франкові скелі». А місцеві озера люди вважають святими і цілющими.