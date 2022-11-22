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У Великоберезовицькій громаді відбувся турнір з настільного тенісу

22.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Освіта

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Турнір з настільного тенісу серед школярів провели 21 листопада у Настасівському ЗЗСО Великоберезовицької громади.

Переможців турніру визначили у наступних категоріях:

  • в особистій першості найкращими серед хлопців стали (перші ракетки):

1 місце – Гладкий Денис, учень Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

2 місце – Брикайло Денис, учень Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

3 місце – Шаланкевич Олександр, учень Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.

  • в особистій першості серед хлопців (другі ракетки):

1 місце – Радик Юрій, учень Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

2 місце – Шимчук Ярослав, учень НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

3 місце – Іваніцький Вадим, учень Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

  • серед дівчат в особистій першості:

1 місце – Шершун Аліна, учениця Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2 місце – Зіньків Богданна, учениця НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

3 місце – Злонкевич Софія, учениця КЗ «Настасівський ЗЗСО»

  • серед команд:

1 місце – Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

2 місце – Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

3 місце – НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Автор: Ірина Нова

Мітки: освіта, новини Тернопільщини, змагання з настільного тенісу

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