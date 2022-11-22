У Великоберезовицькій громаді відбувся турнір з настільного тенісу

Переможців турніру визначили у наступних категоріях:
1 місце – Гладкий Денис, учень Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.
2 місце – Брикайло Денис, учень Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.
3 місце – Шаланкевич Олександр, учень Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.
1 місце – Радик Юрій, учень Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.
2 місце – Шимчук Ярослав, учень НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»
3 місце – Іваніцький Вадим, учень Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.
1 місце – Шершун Аліна, учениця Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.
2 місце – Зіньків Богданна, учениця НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»
3 місце – Злонкевич Софія, учениця КЗ «Настасівський ЗЗСО»
1 місце – Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.
2 місце – Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
3 місце – НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»