У Ватикані відкрилася виставка картин Івана Марчука

У залі Палаццо делла Канчеллерія, збудованого в часи пізнього Середньовіччя в самому серці Риму, відкрилася виставка всесвітньо відомого художника, що народився на Лановеччині, Івана Марчука.

Ця виставка є винятковою можливістю для італійської та міжнародної аудиторії познайомитися з творчістю митця, який до цього провів уже понад 200 персональних виставок на п’яти континентах. Х

До того ж художник Іван Марчук зустрівся на приватній аудієнції з Папою Франциском. А вже після аудієнції Іван Марчук завітав до Посольства України при Святому Престолі, де його працівники спокійно поспілкувалися, розпитали про відчуття та враження від зустрічі з Папою, попили каву з тернопільськими пляцками – конвертиками з яблуками. А ще – подивились на одного крикливого «працівника» посольства – папугу-амазона на імʼя Томос, бо маєстро дуже любить птахів.

Тут Іван Марчук розповів історію, як він досі спокутує свою дитячу вину перед воронами, через творчість, бо в дитинстві часом видирався на тополі, де гніздилися птахи та скидував гнізда з яйцями, бо був «страшним шибеником» і тільки малювання, навчання живопису в Львівському художньому училищі його змінило.

Особлива історія була про тата – талановитого майстра, який виплітав із лози вироби, а ще мав блискучі математичні здібності, хоч і закінчив «лише три класи»…

Про фотографування в посольстві Іван марчук: «Не фотографуйте ноги, бо ноги в усіх однакові, фотографуйте голови, бо то цікаво»…

Про Папу Франциска і свої враження від спілкування сказав так: «Папа – дуже теплий, людяний, дуже сильно людяний і такий мʼякий як пух»

На завершення геніальний митець зазначив: «Ще писатиму…»

Наш земляк Іван Марчук – жива легенда українськoгo живoпису, всесвітньo відoмий худoжник, лауреат Націoнальнoї премії України імені Тараса Шевченка. Він увійшoв дo “100 геніїв сучаснoсті” за версією британськoї газети “The Daily Telegraph”.

Народився Іван Марчук у 1936 році у селі Москалівка на Лановеччині, з часом вийшов за межі не лише рідного села, ставши відомим у світі, а й за рамки більшості художніх стилів і канонів.

Він навчався на відділі декоративного розпису у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша, згодом – на відділі кераміки Львівського інституту прикладного мистецтва.

Після навчання, у другій половині 1960-х, Марчук переїхав зі Львова до Києва.

Іван Марчук – один із найяскравіших представників когорти українських художників, які за радянських часів мали сміливість заперечувати канони соцреалізму, нав’язувані митцям владою. Він був під постійним наглядом КДБ, а творчість митця була під негласною забороною понад 17 років. був вимушений тимчасово емігрувати за кордон. Виїхав з Радянського Союзу в кінці 1980-х. З того часу митець встиг пожити у Австралії, Канаді й США, звідки повернувся до України у 2011 році.

Він один з найвідоміших українських художників сучасності, який створив тисячі творів мистецтва та винайшов власну техніку – пльонтанізм.

У доробку Івана Марчука понад чотири тисячі робіт, половина з яких зараз за межами України. Вони експонувалися у США, Литві, Німеччині, Польщі, Бельгії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Туреччині, Люксембурзі, Таїланді, Тунісі та інших країнах світу.

Побачити виставку Івана Марчука в Римі в Папському Palazzo Cancelleria можна до 24 лютого, до того ж вхід вільний.