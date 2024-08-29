У трьох навчальних закладах Тернопільщини буде дистанційка

Як зазначила керівниця департаменту освіти і науки ОВА Ольга Хома, на сьогодні 99% шкіл краю мають укриття, однак у трьох закладах вони відсутні.

Відтак, дистанційна форма навчання буде у двох закладах Микулинецької територіальної громади, зокрема, у Ладичинській та Різдвянській гімназіях. У першому закладі роботи із будівництва укриття планують завершити до 1 жовтня 2024 року коштом місцевого бюджету. А у Різдвянській гімназії буде реалізовуватися експериментальний проєкт щодо створення захищеного простору в будівлі закладу освіти та встановлено габіони.

Також укриття відсутнє у Раштівецькій гімназії Гримайлівської територіальної громади. Згідно з рішенням селищної ради, гімназію реорганізовано у початкову школу. У закладі вже завершуються роботи з облаштування укриття в іншого суб’єкта господарювання, поблизу школи.