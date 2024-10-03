У Товстеньківській гімназії оновили подвір’я

Першого вересня поріг Товстеньківської гімназії переступили понад 60 дітей. Гімназистів небагато, проте тут піклуються про розвиток кожної дитини, дбають про комфортні умови для навчання і відпочинку юного покоління.

Так, незадовго до початку навчального року вдалося навести благоустрій на гімназійному подвір’ї. У цьому педагогам допоміг аграрій, який працює в селі, — Компанія «Контінентал».

Старший менеджер зі зв’язків з громадськістю кластера «Центр» Іван Триснюк зазначає, що Компанія сприяє розвитку тих населених пунктів, де орендує землю. Особливо важливо для «Контінентал Фармерз Груп» — підтримувати освіту в селі. Тому на прохання пайовиків кошти із соціального бюджету часто спрямовують саме на оновлення шкіл і ремонти дитсадків.

«На закупівлю бруківки для облаштування подвір’я Товстеньківської гімназії ми скерували майже 233 тис. грн. Нині проєкт у громаді вже успішно реалізували», — підкреслює Іван Триснюк.

Директорка гімназії Марія Качмарська вдячна Компанії за підтримку. Адже навіть у такий нелегкий для країни час вдалося покращити територію біля навчального закладу.

«Це не перший випадок, коли “Контінентал” підтримує нашу гімназію. Наприклад, раніше допомагали замінити старі вікна на сучасні — металопластикові. Коли б ми не зверталися із потребою, нам ніколи не відмовляють. А щороку до Дня святого Миколая гімназисти і вихованці дитсадка отримують від “Контінентал Фармерз Груп” солодкі дарунки», — каже Марія Качмарська.

Добре відгукується про співробітництво з «Контінентал» і староста Товстенького Борис Качмарський.

«Ми тісно співпрацюємо з Компанією. Вона є активним, надійним партнером нашої громади, долучається до вирішення багатьох важливих питань. А їх у нас — чимало. Завжди є якась нагальна робота, є потреби, які треба закривати. Тому ми цінуємо підтримку “Контінентал Фармерз Груп”», — наголошує Борис Качмарський.

Зауважимо, що з початку 2024 року Компанія скерувала 5,2 млн грн соціальних інвестицій на розвиток населених пунктів Тернопільщини. Майже 790 тис. грн «Контінентал» виділив для реалізації проєктів у сфері освіти й науки.

Мар’яна РУДА