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У тернополянки вкрали речі із камери схову у супермаркеті

24.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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До Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька обласного центру. Жінку обікрали в одному із супермаркетів.

За словами потерпілої, зайшовши за продуктами до торгового закладу, вона залишила свою сумку з іншим придбаним напередодні товаром у камері для зберігання. Поки купувала, хтось зумів відчинити дверцята камери і скоїв крадіжку. Серед втраченого – кухонне приладдя вартістю понад тисячу гривень.

Оперативними заходами співробітники поліції розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий 39-річний тернополянин. Крадене у нього вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Теги: новини Тернопільщини, крадіжка, суспільство, кримінал

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