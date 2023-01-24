У тернополянки вкрали речі із камери схову у супермаркеті

До Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька обласного центру. Жінку обікрали в одному із супермаркетів.

За словами потерпілої, зайшовши за продуктами до торгового закладу, вона залишила свою сумку з іншим придбаним напередодні товаром у камері для зберігання. Поки купувала, хтось зумів відчинити дверцята камери і скоїв крадіжку. Серед втраченого – кухонне приладдя вартістю понад тисячу гривень.

Оперативними заходами співробітники поліції розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий 39-річний тернополянин. Крадене у нього вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.