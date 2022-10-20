Режим платних майданчиків для паркування транспортних засобів у Тернополі змінено.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 20 жовтня.
Згідно з ним, чиновники змінили назви місць для паркування, враховуючи перейменування вулиць у місті.
У документі також зазначили дні провадження діяльності із паркування транспортних засобів. Підкреслили, що це всі дати, окрім релігійних свят та святкових днів, визначених чинним законодавством.
Режим роботи місць для паркування транспортних засобів в м. Тернополі
|
№ п/п
|
Назва місця для паркування (місце знаходження)
|
Дні провадження діяльності із паркування транспортних засобів (крім днів релігійних свят та святкових днів, визначенихчинним законодавством)
|
1
|
Майдан Волі
|
Щоденно
|
2
|
Вул. Патріарха Мстислава
|
Щоденно
|
3
|
Вул. Андрея Шептицького
|
Щоденно
|
4
|
Вул. Торговиця
|
Щоденно
|
5
|
Вул. Микулинецька
|
Субота, неділя
|
6
|
Вул. Замкова (біля пологового будинку)
|
Щоденно
|
7
|
Площа Героїв Євромайдану
|
Щоденно
|
8
|
Вул. Дружби – вул. Івана Мазепи
|
Щоденно
|
9
|
Вул. Оболоня
|
Щоденно
|
10
|
Вул. В’ячеслава Чорновола
|
Щоденно
|
11
|
бул. Тараса Шевченка (біля драмтеатру)
|
Щоденно
|
12
|
Вул. 15 Квітня
|
Неділя
|
13
|
Вул. Миколая Коперника
|
Щоденно
|
14
|
Вул. Поліська
|
Щоденно
|
15
|
Вул. 15 Квітня – Братів Бойчуків
|
Щоденно
|
16
|
Майдан Привокзальний
|
Щоденно (включаючи святкові дні та дні релігійних свят)
|
17
|
Вул. Замкова
|
Щоденно