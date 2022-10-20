Режим платних майданчиків для паркування транспортних засобів у Тернополі змінено.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 20 жовтня.

Згідно з ним, чиновники змінили назви місць для паркування, враховуючи перейменування вулиць у місті.

У документі також зазначили дні провадження діяльності із паркування транспортних засобів. Підкреслили, що це всі дати, окрім релігійних свят та святкових днів, визначених чинним законодавством.

Режим роботи місць для паркування транспортних засобів в м. Тернополі